Руслан Кухарук заявил о пересмотре и совершенствовании действующих мер поддержки коренных народов
В своем телеграм-канале губернатор автономного округа Руслан Кухарук написал, что во время его летних рабочих поездок по Югре звучал запрос на обновление и актуализацию мер поддержки и льгот для представителей коренных малочисленных народов Севера.
«За последние пять лет в округе введено девять новых мер поддержки, они зафиксированы в госпрограмме «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». В их числе — возмещение расходов на обучение по управлению самоходными машинами и маломерными судами, льготы на оплату коммунальных услуг общинам, ежемесячное пособие за особые успехи в учебе студентам», — отметил глав региона.
Профильному департаменту губернатор поручил провести экспертную сессию по совершенствованию мер государственной поддержки в округе. Встреча планируется на ноябрь этого года. К обсуждению приглашены представители титульных народов Югры, общественных организаций, сотрудники муниципальных и региональных органов власти, представители Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера.
Главная цель — дать оценку эффективности и востребованности имеющихся мер, а также разработать новые решения для отраслей оленеводства, заготовки и переработки дикоросов, здравоохранения, образования и других.
Отметим, заявление Руслан Кухарук сделал по итогам встречи с вице-спикером Думы Югры — председателем Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в окружном парламенте Еремеем Айпиным. Глава региона подчеркнул, что на сегодня Айпин — один из самых погруженных людей в проблемы коренных народов в Югре и России.
«В первую очередь обсудили необходимость актуализации мер поддержки и льгот для представителей коренных народов, проживающих в округе. Еремей Данилович озвучил несколько направлений, которые требуют внимания сейчас. Это — улучшение жилищных условий, совершенствование взаимоотношений с недропользователями, сохранение традиционного образа жизни и укрепление социальной политики», — отметил губернатор Югры.