Полпред президента РФ Артём Жога обсудил с губернаторами поддержку СВО
На повестке заседания Совета была помощь участникам специальной военной операции и деятельность Гумкорпуса Югры
Органы власти и общественные организации должны объединиться в решении вопросов от бойцов, чтобы не было искусственных границ или белых пятен, считает полпред:
«Задача — относиться к каждому запросу по линии СВО адресно, внимательно, без бюрократии и хождению по кругу».
В практике Гуманитарного добровольческого корпуса Артёма Жогу заинтересовал, в частности, проект «Доброслужащий». Напомним, госслужащие во время ежегодного двухнедельного отпуска отправляются в Донбасс помогать мирному населению и работать в военных госпиталях.
«Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей Победы и демонстрацией нашей общей ответственности», — выразил свою оценку полпред.
На заседании обсудили также итоги Единого дня голосования. Артём Жога подчеркнул важность избрания на депутатские должности участников СВО. В регионах УрФО депутатами от партии «Единая Россия» стали 20 бойцов.