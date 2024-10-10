Установлены дополнительные меры защиты от мошенников
Теперь банк будет обязан осуществить проверку наличия признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента.
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа-Югры разъясняет:
В качестве превентивных мер Федеральным законом от 24.07.2023 №369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» предусмотрен механизм противодействия хищению денежных средств.
По закону оператор по переводу денежных средств (банк) будет обязан осуществить проверку наличия признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента либо с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.
Причем такая проверка должна быть проведена до момента списания денежных средств клиента.
При наличии признаков перевода без согласия клиента оператор должен будет приостановить прием к исполнению распоряжения клиента на два дня, а если операция производится с использованием платежных карт или путем перевода электронных денежных средств, то отказать в выполнении операции.
Законом также предусмотрены меры защиты клиента в случае необоснованного перечисления денежных средств.
Например, если оператор после перевода денежных средств получает от Банка России информацию о том, что проведенная операция содержит признаки перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, оператор будет обязан возместить клиенту эту сумму в 30-дневный срок.
Кроме того, банк будет обязан приостановить использование клиентом электронного средства платежа, если к нему об этом счете или клиенте поступит информация от Банка России или правоохранительных органов о совершенных противоправных действиях с использованием этого счета.
Простыми словами счета, используемые для хищения денежных средств граждан, а также для их последующего вывода будут блокироваться банками.
Более того, в некоторых случаях могут быть заблокированы все счета и платежные карты гражданина, открытые на его имя, независимо от того какие из них использовались в противоправных целях. Новый закон вступил в силу с 25.07.2024.