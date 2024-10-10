Выставка юных художников из Нижневартовска и Макеевки открылась в Югре
Передвижная выставка юных художников, учеников детской школы искусств №2 Нижневартовска и художественной школы Макеевки «Югра - Донбасс, нас пульс единый объединяет» открылась в Радужном. В нее вошло более 80 творческих работ, передает ugra-tv.ru.
Экспозиция погружает зрителя в мир и природу сурового Севера и солнечного Юга. Вартовчане изобразили на своих картинах нефтяников, представителей коренных народов ханты и манси, природу, богатую лесами, бескрайними болотами, с удивительным животным миром. Макеевчане уделили особое внимание своей истории, донецкому пейзажу с зелеными просторами, реками, невероятными закатами, промышленными акцентами.
В детской художественной школе Радужного выставка пробудет до 15 октября. Доступна и виртуальная экспозиция: https://clck.ru/3DnGzV
Проект передвижной выставки поддержан грантом Президентского фонда культурных инициатив.