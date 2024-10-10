Языковой клуб из Югры попал в шорт-лист международного конкурса молодых франшиз
Три предпринимателя из Югры представили свои франшизы на международном форуме FranchCamp, который прошел в Москве в рамках Недели франчайзинга FranchWeek 2024.
Екатерина Афанасьева из Нефтеюганска презентовала франшизу языковых клубов «Понимаю&Говорю», Татьяна Король из Сургута – франшизу «Цех, академия красоты», а Владислав Шошин из Ханты-Мансийска – Школу английского языка «Loveeng».
Предприниматель из Нефтеюганска приняла участие в конкурсе молодых франшиз со своей бизнес-моделью языковых клубов и вышла в шорт-лист конкурса. Отметим, Екатерина упаковала франшизу на акселерационной программе «Формула роста», которую проводят в Югре Фонд «Мой Бизнес» и Фонд «Наше будущее».
На форуме предприниматели провели успешные переговоры с потенциальными покупателями. Так, Татьяна Король договорилась о продаже своей франшизы предпринимателю из Красноярского края, а также ведутся переговоры с представителями Казахстана и Узбекистана.
Ознакомиться с югорскими франшизами можно на сайте.
Неделя франчайзинга FranchWeek 2024 и форум FranchCamp IV были организованы АНО «Экосистема развития франчайзинга и предпринимательства» при поддержке «Мой бизнес». Участие в форуме состоялось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».