Форма поиска

Для слабовидящих
фото: ugra-news.ru

Языковой клуб из Югры попал в шорт-лист международного конкурса молодых франшиз

10.10.2024

Три предпринимателя из Югры представили свои франшизы на международном форуме FranchCamp, который прошел в Москве в рамках Недели франчайзинга FranchWeek 2024.

Екатерина Афанасьева из Нефтеюганска презентовала франшизу языковых клубов «Понимаю&Говорю», Татьяна Король из Сургута – франшизу «Цех, академия красоты», а Владислав Шошин из Ханты-Мансийска – Школу английского языка «Loveeng».

Предприниматель из Нефтеюганска приняла участие в конкурсе молодых франшиз со своей бизнес-моделью языковых клубов и вышла в шорт-лист конкурса. Отметим, Екатерина упаковала франшизу на акселерационной программе «Формула роста», которую проводят в Югре Фонд «Мой Бизнес» и Фонд «Наше будущее».

На форуме предприниматели провели успешные переговоры с потенциальными покупателями. Так, Татьяна Король договорилась о продаже своей франшизы предпринимателю из Красноярского края, а также ведутся переговоры с представителями Казахстана и Узбекистана.

Ознакомиться с югорскими франшизами можно на сайте.

Неделя франчайзинга FranchWeek 2024 и форум FranchCamp IV были организованы АНО «Экосистема развития франчайзинга и предпринимательства» при поддержке «Мой бизнес». Участие в форуме состоялось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». 

ugra-news.ru

10.10.2024

10.10.2024