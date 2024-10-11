Руслан Кухарук поблагодарил полпреда за поддержку проекта «Доброслужащий»
В рамках состоявшегося сегодня совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО Артёме Жоге совместно с губернаторами регионов федерального округа обсуждали, как объединить усилия в решении вопросов бойцов, тиражировать успешные практики.
Артём Жога привел в пример совместную работу окружного правительства с Гуманитарным добровольческим корпусом, в частности, реализацию гуманитарно-кадрового проекта «Доброслужащий». Государственные и муниципальные служащие Югры, сотрудники бюджетных учреждений во время своего отпуска оказывают помощь мирному населению новых регионов России, работают в военных госпиталях.
«Благодарю Артема Владимировича за высокую оценку проекта «Доброслужащий», готовы делиться опытом работы в этом направлении с коллегами из других регионов», — написал глава региона Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
У проекта из Югры есть все шансы быть растиражированным не только в границах Уральского федерального округа, но и всей страны.
«Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей победы и демонстрацией нашей общей ответственности», — высказался по поводу проекта Артём Жога.