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Фото: Центр социальных медиа Югры

Справку об участии в СВО выдадут через портал госуслуг

11.10.2024

Правительство России упростило порядок получения справки об участии в специальной военной операции, и с 1 ноября ее возможно будет получить через «Госуслуги».

Причем постановление Правительства РФ не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их семей, но и устанавливает единый образец такой справки.

Напомним, что с помощью этого документа можно рассчитывать на меры социальной поддержки, установленные региональной властью — их в Югре порядка 30. 

ugra-news.ru

11.10.2024

11.10.2024