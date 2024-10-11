Справку об участии в СВО выдадут через портал госуслуг
Правительство России упростило порядок получения справки об участии в специальной военной операции, и с 1 ноября ее возможно будет получить через «Госуслуги».
Причем постановление Правительства РФ не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их семей, но и устанавливает единый образец такой справки.
Напомним, что с помощью этого документа можно рассчитывать на меры социальной поддержки, установленные региональной властью — их в Югре порядка 30.