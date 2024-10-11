Городские активисты привели в порядок природный парк Ханты-Мансийска
В Ханты-Мансийске в природном парке «Самаровский чугас» городские активисты провели серию субботников и обустроили пеший маршрут.
Автор проекта «Добро пожаловать в парк» — житель окружной столицы Станислав Панов. С 2019 года югорчанин помогает в уборке природных территорий города. За пять лет он организовал более 80 субботников. По признанию Станислава, проект поможет людям открыть родной город с новой стороны и влюбиться в него заново, а также узнать особенности лесной территории «Самаровского чугаса». Хантымансийцы будут лучше ориентироваться в зоне отдыха, чувствовать себя комфортно и безопасно.
Волонтеры провели субботников субботников, мероприятия планируют продолжать. В западной части природного парка активисты установили навигационные таблички для удобства во время прогулок. На пешем маршруте появилось шесть столбов, которые указывают на знаковые места, такие как «Мыс Городищенский», родник «Затонский», Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и другие.
«Мы часто гуляем с женой по экотропам «Самаровского чугаса». В каждое время года обстановка и природа меняются, и можно подзабыть маршрут, свернуть не туда. Появилось желание установить указатели. Целевая аудитория проекта — люди, которые просто любят гулять по лесу и открывать для себя новые места. И даже для тех, кто умеет пользоваться навигатором, опознавательные знаки не помешают. Они дадут чувство спокойствия. Люди будут понимать, что это место не заброшенно. Облагораживать лес планируем и дальше — проводить субботники, убирать поваленные деревья с троп. Природе нужно помогать. Хотелось бы также, чтобы в парке меньше ездили на мотоциклах, все же это особо охраняемая территория», — рассказал Станислав Панов.
Отметим, социальный проект «Добро пожаловать в парк» получил грантовую поддержку программы социальных инвестиций «Родные города». В Ханты-Мансийске, Кондинском, Ханты-Мансийском районах Югры и Уватском районе Тюменской области конкурс реализуется при поддержке «Газпромнефть-Хантоса».