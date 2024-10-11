В Нижневартовске завершается форум Yugra International
Форум Yugra International, который объединил около 100 участников из России и зарубежных стран, завершается в Нижневартовске.
Цель форума — расширить сотрудничество между молодежью нашего округа и студентами из стран Центрально-Азиатского и Южно-Африканского регионов.
На протяжении трех дней ребята погружались в бизнес-планирование, предпринимательство, работу крупных предприятий, например «Самотлорнефтегаза».
Также на форуме они представили свои проекты. Большинство иностранных участников после учебы планирует создавать карьеру в России, а кто-то хочет привезти в родную страну лучшие практики.