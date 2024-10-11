В Ханты-Мансийске на молодежный форум «ТрудКрут» собрались участники студотрядов Югры
В окружной столице стартовал региональный молодежный форум «ТрудКрут». Площадка способствует развитию студенческих отрядов, как основы для кадрового резерва различных отраслей экономики, вовлечению молодёжи в деятельность студенческих отрядов и молодёжных трудовых объединений, а также мотивации её трудовой и социальной активности.
Молодых людей со всей Югры поприветствовал губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Приятно, что сегодня мы делаем первый шаг навстречу большой дружной семье молодежного объединения «Российские студенческие отряды». Его история имеет большой путь, который связан с нашей страной. Я думаю, что у многих есть родные, близкие — родители, дяди, тети, возможно, бабушки, дедушки, которые прошли школу студенческих отрядов в советское время. И, говорю, это не случайно. Мы с вами живем на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на территории Западной Сибири, которая несколько десятилетий назад, осваивалась как раз такими же энтузиастами — молодыми людьми, которые приняли решение связать свою жизнь со служением Отечеству, быть полезными стране своим трудовым участием в создании масштабных проектов. Это были не просто стройки одного муниципалитета или региона — это были всесоюзные стройки», — отметил Руслан Кухарук.
Он подчеркнул, что такие стройки были и на территории Югры: осваивались новые нефтегазовые месторождения, строились новые города, транспортные развязки, аэропорты — все, что окружает нас сегодня? и серьезнейший вклад в это внесли и те, кто прошли через школу студенческих отрядов.
В мероприятии поучаствовал командир центрального штаба «Российские студенческие отряды» Дмитрий Парамонов. Он и глава региона Руслан Кухарук подписали соглашение о сотрудничестве.
«Я завидую каждому из вас, потому что у вас большое количество возможностей, которые сегодня создает государство и правительство на уровне региона. Сегодня российские студотряды — это большая организация, если летом взять любого крупного партнера, крупного работодателя — там везде работают наши студотряды. Взять даже нашего партнера холдинг РЖД, где трудоустроены 18 тысяч ребят. Практически в каждом поезде страны работают наши проводники. Проекты привлекают тех, кому интересно поехать в сложные условия, за романтикой. Надеемся, что в ближайшие годы студенческие отряды будут звучать по всей стране», — сказал Дмитрий Парамонов.
Участники форума— представители студенческих отрядов Югры, органы власти, представители школу, вузов и ссузов, общественных объединений и организаций-работодателей. На полях форума пройдёт круглый стол на тему развития студенческих отрядов Югры с участием представителей власти, руководителей и сотрудников учебных заведений Югры, молодёжных центров и учреждений по организации занятости подростков и молодёжи. Кроме того, в программе форума — стратегическая сессия в формате деловой игры, награждение бойцов РСО, интенсивы, дискуссионный клуб, церемония закладки «Капсулы времени».