Поддержать проекты земляков во Всероссийском конкурсе «ПОБЕДА ДОБРА!» приглашают югорчан
Общественное голосование в рамках Всероссийского конкурса видеороликов «ПОБЕДА ДОБРА!» проходит до 15 декабря. В нем принимают участие творческие команды из образовательных организаций и учреждений культуры регионов России, в том числе, из Югры.
Участники подготовили просветительские и патриотические видеоролики, посвященные Великой Отечественной войне к Юбилею Победы в 2025 году.
Всего на конкурс поступило 106 видеороликов из 40 регионов России. 9 организаций, чьи видеоролики наберут наибольшее количество голосов, будут признаны победителями конкурса «ПОБЕДА ДОБРА!». В ходе открытого голосования команды борятся за денежные гранты, которые смогут направить на развитие своих организаций и реализацию общественно-полезных проектов.
Голосование проводится в поддержку Всероссийской патриотической акции «СПАСТИ «АЛЁШУ»!», которая предлагает всем желающим объединиться с целью возведения на территории России монумента, аналогичного легендарному памятнику «Алеше» - воину-герою из болгарского города Пловдив. Собранные на голосовании денежные средства пойдут на возведение нового памятника. А среди команд-победителей отдельно определится организация, которая будет претендовать на установку на своей территории данной скульптуры.
Полный порядок голосования опубликован в группе ВКонтакте: https://vk.com/spastidobroe .