Дан старт ХIII сезону культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте»
В Сургуте в День памяти Сергия Радонежского состоялось торжественное открытие XIII сезона культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России». Мероприятия прошли на площадках трех школ для учащихся со 2 по 10 классы.
Ключевым событием стало открытие нового музейного кабинета на базе школы №15 – ресурсного центра «Битва на Куликовом поле 1380 года». В музее представлены экспозиции, предоставленные Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником «Куликово поле».
«Проект уникален тем, что каждый год трансформируется. На базе образовательных учреждений Сургута действуют четыре центра, которые представляют информацию, систематизируют ее, готовят методические материалы, связанные с историей ратных полей. Каждый год ребята получают много заданий, участвуют в викторинах. Мероприятия в День памяти Сергия Радонежского стали важной частью патриотического и духовно-нравственного воспитания. Детям важно знать и следовать традиционным духовным ценностям», – отметила заместитель директора департамента образования Администрации города Ольга Иванова.
Протоиерей Антоний Исаков, благочинный Сургутского городского благочиния, подчеркнул: «Личность Сергия Радонежского и его участие в Куликовской битве - очень важный момент, связанный с укреплением государственности и объединением русских княжеств. Священнослужители, имеющие как духовное, так и светское образование, привлекаются к работе со школами. Мы помогаем раскрыть темы, связанные с ролью религии и религиозных лидеров в истории России. Это позволяет расширить понимание учащихся и показать взаимосвязь светской и духовной сфер. Речь не про церковь, не про закон Божий, а про нашу с вами культуру. Не имеет значение, кто какой национальности – это наша общая культура».
Во время мероприятий школьники учились стрелять из лука, участвовали в исторических квестах и викторинах, писали письма памяти. В мероприятиях приняли участие более 350 учащихся.
«Мне интересен преподобный Сергий Радонежский и то, как он смог сплотить Русь в один из самых сложных периодов», – поделился ученик школы №15 Тимур Ситдиков.
На базе Центра патриотических проектов «Моя история» специалисты гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца провели Сергиевские чтения «Образ будущего: любовью и единением спасёмся».