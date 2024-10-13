Студент из Югры одержал победу в конкурсе «Флагманы образования»
Студент Югорского государственного университета Евгений Усольцев одержал победу в одном из главных профессиональных конкурсов страны для студентов, педагогов и управленцев в сфере образования. Третьекурсник ЮГУ вошел в ТОП-10 победителей конкурса «Флагманы образования» для студентов, стал сильнейшим среди 23 000 участников со всей страны.
С победой югорчанина в своих социальных сетях поздравил губернатор Руслан Кухарук.
«Поздравляю Евгения и его наставников Владимира Александровича Мищенко, Елену Олеговну Астапенко с отличным результатом и первой в истории округа победе в конкурсе «Флагманы образования»! — написал глава региона.
Он рассказал, что Евгений учится на третьем курсе ЮГУ по специальности «Социальная работа». По словам студента, конкурс стал для него точкой роста в сфере образования, в Югру он вернулся с новыми идеями и проектами.
«К слову, несколько недель назад Евгений стал призером нашего регионального конкурса «Лидеры Югры», представив проект цифрового сервиса, который упростит получение мер господдержки жителям льготных категорий», — отметил Руслан Кухарук.
Он добавил, что югорские студенты ежегодно принимают участие в конкурсе «Флагманы России» (нацпроект «Образование») и других проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», цель которых – выявить сильнейших студентов профильных специальностей и еще больше замотивировать их к новым достижениям и самореализации.
«Наши ребята всегда возвращаются вдохновленные и самым ценным результатом конкурса они считают именно обмен опытом», — добавил губернатор Югры.