Жители Югры активно участвуют в «Уроках цифры»
Югра принимает участие во всероссийском образовательном проекте в сфере цифровой экономики «Уроки цифр», организованныйв поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».
Как сообщили в АНО «Цифровая экономика», партнерами проекта стали Минпросвещения России, Минцифры России, в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.
Первый урок нового сезона проекта посвящен искусственному интеллекту: речь идет об устройстве нейросетей и процессе обучения моделей. Благодаря урокам школьники осваивают алгоритмы и правила написания промптов, развивают навыки на практике с помощью игрового тренажера.
Вместе с героями «Урока цифры» дети и подростки создают выставку картин, кадры для анимационного мультфильма об экологии, фирменный стиль музея с помощью искусственного интеллекта.
Принять участие в проекте и посмотреть уроки можно на официальном сайте мероприятия https://урокцифры.рф/
В рамках проекта, урок цифры «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг» состоялся в гимназии №1 Ханты-Мансийска. Его организаторами выступили Департамент информационных технологий Югры совместно с Департаментом образования и науки Югры.
«Ещё лет пять назад мы не предполагали такого бурного внедрения технологий искусственного интеллекта в самые различные сферы. Сегодня в Югре мы уже используем их в госуправлении, здравоохранении, образовании и транспорте. Например, в этом году внедрена система, которая с помощью специальной камеры распознает ямы на дорогах, неубранный снег, плохо прорисованную разметку, а затем направляет информацию на исправление замечаний», –
говорит директор Депинформтехнологий – заместитель Губернатора Югры Павел Ципорин.
На «Уроке цифры» ребята тренировались в создании сайта-визитки для школьного музея технологий: увидели процесс обучения моделей, создали наборы данных для обучения ИИ и сформулировали промпты – задачи для ИИ, которые позволят получить нужный логотип, паттерн и.ли рисунок для статьи.Кроме того, участники обсудили, где в повседневной жизни могут помогать технологии искусственного интеллекта, в каких профессиях они могут быть полезны, а также о возможном их развитии в будущем.