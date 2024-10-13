В Югре уровень заболеваемости ОРВИ превышен на 55%
В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ на 55 %. Об этом сообщает телеграм-канал «Югра Z Официально».
Чаще всего в Югре болеют дети от 3 до 6 лет. Наиболее эффективным способом защиты от простудных заболеваний врачи считают вакцинацию.
Пациенты не ставят прививки от гриппа, аргументируя это тем, что такое заболевание – обычная вирусная инфекция. Однако важно помнить, что грипп распространяется очень быстро и может привести к осложнениям.
Вакцинироваться можно во всех государственных поликлиниках Югры и коммерческих медклиниках.