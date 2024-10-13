В Югре уровень заболеваемости ОРВИ превышен на 55%

В Белом доме в Ханты-Мансийске объявили новый состав правительства Югры. Постановлении «О персональном составе Правительства Югры» и «О распределении обязанностей между первыми заместителями Губернатора и заместителями Губернатора Югры» подписал глава региона Руслан Кухарук.