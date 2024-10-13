Жителей Югры приглашают на форум «Сделано в России»
Югорчане могут принять участие в Международном форуме «Сделано в России». Мероприятие пройдет в Москве 14 октября под эгидой АО «Российский экспортный центр».
Участниками форума станут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, бизнес-компании, представители банковских структур РФ, региональных центров поддержки экспорта, профильных ассоциаций и объединений.
В Москву приедут иностранные делегации, включая представителей органов власти, ответственных за торговую политику, финансовых институтов, торговых и логистических компаний, которые обеспечивают практическую реализацию внешнеторговых сделок.
Деловая программа форума сосредоточена на экономике российского экспорта в условиях многополярного мира и включает в себя 20 различных сессий: дискуссии, экспертные сессии и мастер-классы, что создаст уникальную атмосферу для обмена опытом и налаживания деловых контактов, а бизнес-диалоги станут уникальными площадками для международного общения.
«Участники ознакомятся с анализом рынков, оценкой экспортного потенциала и определением направлений для дальнейшего развития экспорта. Также обсудим вопросы программы «Сделано в России» и ее продвижения на международной арене, инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, международной кооперации и стратегических партнерств, а также развитие экспорта в креативных индустриях и подготовка кадров для экспортной деятельности», — говорит гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Ключевое мероприятие форума — пленарная сессия «Карта российского экспорта. Маршрут построен», в рамках которой участники обсудят актуальные возможности для масштабирования бизнеса российских экспортеров, меры поддержки при выходе на зарубежные рынки, а также сценарии развития и расширения торгово-экономического сотрудничества.
Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия https://forum.exportcenter.ru.