Где могут работать и подрабатывать пенсионеры в Югре
Для поиска работы у соискателей пенсионного возраста могут быть разные причины. При этом подобрать трудоустройство они могут практически во всех сферах и на различных условиях. Эксперты Авито Работы на основе данных платформы по Югре представили несколько вакансий для старшего поколения.
Расширение границ найма — один из современных трендов в сфере занятости. Компании привлекают к работе категории соискателей, которые ранее были не особенно активны на рынке труда (пенсионеры, родители в декрете, студенты, подростки). Многие работодатели охотно принимают в команду людей старшего поколения, которые владеют не только профессиональными секретами, но и житейской мудростью.
Варианты трудоустройства соискатели пенсионного и предпенсионного возраста могут подобрать по своей основной специальности в профильной сфере или среди позиций для начинающих, где можно быстро освоить необходимые навыки. Если они не готовы посвящать работе большую часть своего времени, то лучше выбирать неполный день или сокращённую неделю. Также при поиске вакансий стоит учитывать удалённость рабочего места от дома, возможные физические нагрузки, уже имеющиеся знания и объём навыков, которые нужно будет освоить.
В компанию в Югре требуется электрогазосварщик с заработной платой от 180 000 до 300 000 рублей в месяц. Обязанности включают выполнение сварочных работ и монтаж оборудования. Рассматриваются кандидаты с опытом работы от двух лети соответствующими сертификатами. Компания предлагает официальное трудоустройство, оплата проезда до места работы, полный социальный пакет, проживание и питание.
В ХМАО ищут сварщика с заработной платой от 200 000 до 250 000 рублей в месяц. Обязанности включают выполнение сварочных работ на автомобилях. Работодатель рассматривает кандидатов с опытом работы от одного года. Помимо конкурентного дохода, компания предоставляет униформу, проживание, питание, скидки в компании, подарки детям на праздники, оплату мобильной связи, обучение и компенсацию проезда с работы
Педагог дополнительного образования
В образовательный центр в Нефтеюганске требуется педагог дополнительного образования с заработной платой от 71 000 до 120 800 рублей в месяц. Обязанности включают проведение занятий, разработку учебных программ и взаимодействие с учениками. Компания рассматривает кандидатов с опытом работы от 10 лет и профильным лингвистическим образованием. Работодатель готов предоставить сотруднику корпоративные скидки, бесплатные курсы повышения квалификации и систему дополнительного премирования.
В ресторан требуется опытный шеф-повар с заработной платой от 110 000 рублей в месяц. Обязанности включают организацию работы кухни, разработку меню и контроль качества блюд. Кандидат должен обладать релевантным опытом на аналогичной позиции и иметь профильное среднее профессиональное образование. В свою очередь, работодатель предлагает официальное трудоустройство, полный социальный пакет и бесплатное питание.
В компанию требуется монтер путей без опыта с заработной платой от 64 000 до 82 000 рублей в месяц. Обязанности включают монтаж, демонтаж и ремонт конструкций верхнего строения железнодорожных путей. Компания предоставляет стабильные условия труда и возможности для карьерного роста, а также униформу, медицинскую страховку, скидки в компании и подарки детям на праздники.