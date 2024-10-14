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фото: ugra-news.ru

В Нижневартовске пройдет фестиваль китайской культуры

14.10.2024

Трехнедельный фестиваль изучения китайского языка и культуры «Nihao Zhongguo! Здравствуйте, Китай!» состоится в Нижневартовске. Об этом сообщают организаторы мероприятия. 

В программе фестиваля: введение в китайскую историю и культуру, мастер-классы по изучению базового китайского языка, мастер-классы по боевым искусствам, тренировка по цигун, мастер-классы по каллиграфии и живописи, плетению узелков, вырезанию из бумаги, большая атмосферная фотозона в китайском стиле, чайные дегустации, викторины с подарками. 

«Готов брендбук фестиваля. В нем мы отразили всю теплоту и гостеприимство Китая, а также желание познакомить мир с богатой культурой Поднебесной. Логотип фестиваля символизирует тесное сотрудничество и взаимопонимание между Югрой и Китаем, объединяя в себе элементы обеих культур», - говорится в сообщении организаторов. 

ugra-news.ru

14.10.2024

14.10.2024