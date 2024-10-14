Губернатор Югры утвердил новый состав правительства региона
В Белом доме в Ханты-Мансийске объявили новый состав правительства Югры. Постановлении «О персональном составе Правительства Югры» и «О распределении обязанностей между первыми заместителями Губернатора и заместителями Губернатора Югры» подписал глава региона Руслан Кухарук.
В состав регионального правительства вошли:
Кухарук Руслан Николаевич — Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;
Забозлаев Алексей Геннадиевич — первый заместитель Губернатора Югры (координирует и контролирует деятельность Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа, Департамента труда и занятости населения автономного округа, службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа);
Чудова Ирина Александровна — заместитель Губернатора, руководитель Аппарата Губернатора, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (возглавляет Аппарат Губернатора, Правительства Югры, координирует и контролирует деятельность Представительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции автономного округа, обеспечивает взаимодействие Правительства Югры с Думой автономного округа, в том числе осуществляет координацию, согласованность действий исполнительных органов региона по вопросам законопроектной деятельности);
Исаков Эдуард Владимирович — заместитель Губернатора Югры (обеспечивает координацию, согласованность действий исполнительных органов Югры, федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований региона по вопросам специальной военной операции, в том числе материально-технического обеспечения военнослужащих, организации гуманитарной помощи, мерам социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, мобилизации, а также иным вопросам; осуществляет взаимодействие с органами власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей);
Ислаев Азат Файзулхакович — заместитель Губернатора Югры (координирует и контролирует деятельность Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, Департамента строительства и архитектуры Югры, службы
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Югры);
Кольцов Всеволод Станиславович — заместитель Губернатора Югры (координирует и контролирует деятельность Департамента здравоохранения Югры, Департамента социального развития автономного округа, службы по делам архивов автономного округа, осуществляет взаимодействие с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Югры);
Кильтау Владимир Викторович — заместитель Губернатора Югры (координирует и контролирует деятельность Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры, службы жилищного и строительного надзора автономного округа);
Майер Елена Владимировна — заместитель Губернатора Югры (координирует и контролирует деятельность Департамента культуры Югры, Департамента образования и науки автономного округа, Департамента физической культуры и спорта автономного округа);
Огородникова Наталья Юрьевна — заместитель Губернатора Югры (координирует и контролирует деятельность Департамента промышленности автономного округа, ветеринарной службы автономного округа, службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры);
Пилипчук Андрей Владимирович — заместитель Губернатора Югры (координирует и контролирует деятельность Департамента государственного заказа автономного округа, региональной службы по тарифам, службы контроля Югры, обеспечивает координацию, согласованность действий исполнительных органов автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований Югры по вопросам распределения, расходования межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам из бюджета Югры);
Уткин Анатолий Валерьевич — заместитель Губернатора Югры (координирует и контролирует деятельность Департамента административного обеспечения автономного округа, Департамента по управлению государственным имуществом Югры);
Афанасьев Сергей Александрович — заместитель Губернатора, директор Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа;
Дюдина Вера Аркадьевна — заместитель Губернатора, директор Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа;
Ципорин Павел Игоревич — заместитель Губернатора, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа (руководит работами по защите информации);
Белкин Роман Михайлович — директор Департамента труда и занятости населения Югры;
Деменко Александр Евгеньевич — директор Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры;
Дренин Алексей Анатольевич — директор Департамента образования и науки Югры;
Каров Матвей Игоревич — директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры;
Козлова Маргарита Сергеевна — директор Департамента культуры Югры;
Конух Софья Евгеньевна — директор Департамента физической культуры и спорта Югры;
Коняева Юлия Алексеевна — директор Департамента административного обеспечения Югры;
Литвинов Артем Юрьевич — директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры;
Петрик Светлана Васильевна — директор Департамента по управлению государственным имуществом Югры;
Самохвалов Яков Андреевич — директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры;
Славянский Сергей Валентинович — директор Департамента государственного заказа Югры;
Терехин Антон Владиславович — директор Департамента социального развития Югры;
Филатов Сергей Александрович — директор Департамента недропользования и природных ресурсов Югры;
Фролов Александр Витальевич — директор Департамента строительства и архитектуры Югры — главный архитектор;
Харитонов Кирилл Станиславович — директор Департамента внутренней политики Югры.
Члены Правительства Югры с правом совещательного голоса:
Ряшин Максим Павлович — глава города Ханты-Мансийск;
Трубецкой Андрей Александрович — глава Сургутского района.
Новые заместители Губернатора Югры на первом заседании Правительства принесли присягу:
«Клянусь при осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, уважать права и свободы человека и гражданина, защищать интересы населения автономного округа и действовать во благо Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».