Информация по профессиональной переподготовке и повышении квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»
Центр занятости населения Югры приглашает граждан пройти бесплатное в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по востребованным профессиям в дистанционном формате. Обучиться можно и работающим, и незанятым гражданам.
Список образовательных программ размещен на сайте «Работа России» тут
Как подать заявку на обучение?
- войти на портал «Работа России» сюда;
- авторизоваться через портал "Госуслуги" и в личном кабинете выбрать вкладку «Образовательные программы»;
- выбрать образовательную программу, подать заявку, заполнив персональные данные.
В течение трех дней после подачи заявки предоставить необходимые документы в Центр занятости населения Югры и пройти тестирование в рамках профориентации.
После прохождения обучения, в зависимости от выбранной программы, вы получите диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации от образовательной организации.
С перечнем категорий граждан, которые вправе принять участие в мероприятиях по бесплатному переобучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках федерального проекта "Содействие занятости" можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ от 21.02.2024 № 201 «Об утверждении Положения о реализации мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан».
Подробную информацию можно получить в отделе по профобучению и профориентации Центра занятости населения Югры по телефону: 8(3467) 32-21-88, доб. 219.
Территориальный центр занятости населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району