Музей геологии, нефти и газа приглашает расшифровать код искусства
В международную акцию «Ночь искусств» музей представляет программу «Код искусства», объединяющую искусственный интеллект и современный арт. 3 ноября в 18:00 музей станет технопространством для созидательного применения нейросетей.
«Ночь искусств» в Музее геологии, нефти и газа продемонстрирует, что искусственный интеллект — это не просто алгоритмы, это новая форма творчества, позволяющая взглянуть на привычные вещи под новым углом.
Сегодня искусственный интеллект является значимым для исследований и разработок ведущих учёных и предприятий нашей страны. Программа «Код искусства» призвана расширить понимание роли технологий в нашем культурном наследии и вдохновить посетителей на новые идеи и креативные решения.
В течение условной ночи с 18:00 до 24:00 в музее будет работать более 20 площадок.
- Взрослые научатся работать с нейросетями, полюбуются на цифровые арты, попоют в нейрокараоке, поучатся работать на 3D-принтере, с помощью сервиса веб-камер заглянут в космос, напишут своё послание в будущее и узнают, какой может стать Югра через 500 лет.
- Для детей будут работать мастер-классы, нейрораскраски, робототехника, конструкторы, аквагрим и множество других активностей.
- Всей семьёй можно будет посмотреть фильмы в 3D-очках, восхититься полётом дронов в музее, сфотографироваться на фоне фотозон и световых инсталляций, станцевать с роботом, пройти по световому лабиринту, побеседовать с нейропсихологами, отдохнуть в тематических зонах отдыха и поучаствовать в партнерских активностях развлекательного центра «Зомби Cтрит» и клуба виртуальной реальности «Warpoint».
Цена билетов: для взрослых посетителей – 400 рублей, льготные билеты – 200 рублей, детские билеты – 100 рублей. Действует «Пушкинская карта». Билеты можно приобрести как в режиме онлайн по ссылке https://vmuzey.com/event/kod-iskusstva , так и лично на мероприятии.