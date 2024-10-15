Отделение СФР по ХМАО – Югре предостерегает граждан от мошенников
Мошенники постоянно ищут способы обмана граждан, особенно людей старшего возраста. Из-за этого пенсионеры часто сталкиваются с различными манипуляциями и становятся жертвами злоумышленников.
Как обманывают мошенники:
- распространяют недостоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров со стороны Социального фонда, Налоговой службы и отделов социальной защиты;
- распространяют информацию о том, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых граждан с целью сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания. Если пенсионер не живет по месту постоянной регистрации, его выплаты якобы урежут или вообще снимут, при этом могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной;
- недобросовестные юристы навязывают пожилым людям платные услуги. Пенсионерам, в частности, предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и даже перерасчеты пенсии в большую сторону.
Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре предостерегает граждан не поддаваться на уловки мошенников! Сотрудники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами. Если к вам пришли люди и представились работниками Социального фонда – не верьте, это — мошенники!
Отделение СФР по ХМАО-Югре настоятельно рекомендует жителям региона не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами. Все сервисы по оформлению и перерасчету пенсий бесплатно предоставляют клиентские службы, а также МФЦ.
Получить консультацию можно через контакт-центр по социальным вопросам. Операторы отвечают на вопросы о пенсиях, детских пособиях и социальных выплатах по бесплатному федеральному номеру — 8 (800) 100-00-01. Режим работы региональной линии — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Для получения личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные), всегда можно обратиться:
- в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО-Югре по месту проживания или пребывания (адреса: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/7913);
- на портал госуслуг.
Вся актуальная информация о мерах поддержки — в наших официальных аккаунтах:
Социальный фонд России по ХМАО- Югре