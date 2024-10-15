В столице Югры сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок на хоккейных матчах

С 15 по 17 октября в Ханты-Мансийске пройдет финал IX Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям «Инженеры будущего: 3D-технологии». Мероприятие организовано при поддержке Правительства Югры и ассоциации «Внедрения инноваций в сфере 3D-образования».