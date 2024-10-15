В столице Югры сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок на хоккейных матчах
Сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с полицейскими обеспечили общественный порядок и безопасность проведения домашней серии матчей Всероссийской хоккейной лиги в Ханты-Мансийске.
Игры состоялись в культурно-развлекательном комплексе «Арена – Югра» на минувшей неделе.
Хоккейный клуб «Югра» сыграл против команд «Сокол» из Красноярска и «Металлург» из Новокузнецка.
На время матчей были выставлены посты охраны правопорядка из числа сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. На случай осложнения обстановки был сформирован резерв из числа сотрудников ОМОН «Стерх».
Спортивные состязания посетили более тысячи болельщиков. Нарушений общественного порядка допущено не было.
Завершится серия домашних матчей игрой команды «Югра» с хоккейным клубом «Динамо Алтай» из Барнаула.
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