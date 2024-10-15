В Югре стартует финал Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям
С 15 по 17 октября в Ханты-Мансийске пройдет финал IX Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям «Инженеры будущего: 3D-технологии». Мероприятие организовано при поддержке Правительства Югры и ассоциации «Внедрения инноваций в сфере 3D-образования».
В столице Югры пройдет серия экспертных сессий и мастер-классов для педагогов, разделенных на тематические блоки, охватывающие весь спектр проблем, вопросов и практик, связанных с подготовкой кадров для промышленности и экономики будущего в условиях технологической трансформации, а также решения задач кадрового дефицита: наставничество в образовании и профессиональное наставничество.
Для участников олимпиады организован открытый диалог с представителями промышленности, образования, науки и государственной власти с целью формирования условий для сотрудничества между системами образования и промышленности в решении задач устранения кадрового дефицита и привлечения молодых специалистов в промышленность.
Также в рамках финала Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям пройдет специализированная выставка российских компаний, предлагающих уникальные и инновационные решения для системы образования. Выставка направлена на создание площадки для обмена лучшими практиками и опытом, профессиональных коммуникаций и предоставления возможностей для установления новых деловых контактов, а также непосредственного общения с целевой аудиторией.
В Олимпиаде примут участие около 1500 человек, в том числе 200 школьников, студентов-наставников и руководителей команд. Торжественное открытие Олимпиады пройдет 15 октября в столице Югры на площадке Арт-Резиденции, ул. Георгия Величко.