Вклад в экологию: «Конданефть» восстанавливает леса в Югре
Более 500 тысяч саженцев сосны высадило АО «НК «Конданефть», дочернее предприятие «Роснефти», в Сургутском и Урайском лесничествах. Это часть большой работы нефтяников по сохранению биологического разнообразия, природы Югры для будущих поколений и забота о поколениях нынешних. Тайга, как зеленые легкие планеты, позволяет уменьшить углеродный след и сделать воздух чище.
Зеленое море планеты
Экология — это такое же важное направление в работе АО «НК «Конданефть», как и добыча черного золота. Предприятие воплощает в жизнь природоохранные программы, инвестирует значительные средства в эту деятельность, в том числе и в восстановление лесов.
Это работа не одного дня. Чтобы зазеленели молодые посадки и поднялись вверх могучие деревья, нужно очень много времени и еще больше труда. Сосны, которые высадили в Сургутском и Урайском лесничествах на площади 160 гектаров по заказу АО «Конданефть», два года выращивались в специализированных питомниках. Чтобы саженцы принялись на новом месте, для них создаются условия, позволяющие укрепить корневую систему до наступления заморозков. Они хорошо адаптированы к условиям Западной Сибири.
— Кажется, что вырастить сосну просто, но это не совсем так, — говорят сотрудники Урайского лесничества. — Это довольно сложный процесс. Так, сначала нужно семена собрать, подготовить, хранить в определенных условиях. Затем посеять в подготовленную почву. Саженцам, как маленьким детям, необходим ежедневный уход, поддержание параметров почвы и воздуха, прополка.
Путь к экономике будущего
АО «НК «Конданефть» ведет добычу черного золота на лицензионных участках месторождений в Югре на территориях Ханты-Мансийского и Кондинского районов. Предприятие придерживается стратегии устойчивого развития, бережного отношения к природным ресурсам. Нефтяники воплощают в жизнь практики, которые способствуют переходу к экономике замкнутого цикла (circular economy), в производственную деятельность. Здесь ведется системная работа по улучшению экологических показателей в нефтедобыче.
— Лесовосстановление — одно из важных направлений в работе экологов нашего предприятия, — говорит начальник отдела охраны окружающей среды «Конданефти» Тамара Овсянникова. — Отмечу, что этот труд очень кропотлив. Высадку сеянцев организуем на территории Сургутского и Кондинского районов. Мелочей в этом процессе нет.
Для будущих поколений
Не забывают нефтяники и про сохранение биологического разнообразия в регионах присутствия. В рамках этой большой природоохранной деятельности АО «НК «Конданефть» занимается восстановлением биоразнообразия водных ресурсов. В частности, в 2023 году в Обь-Иртышский бассейн выпустили 39 миллионов мальков пеляди, а в реки Западной Сибири — 17 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра. Эта работа продолжается. В этом году по заказу АО «НК «Конданефть» в Иртыш выпустили уже 439 тысяч мальков осетра. Их вырастили на рыбоводном заводе в Ханты-Мансийске.
— Процесс выпуска молоди хорошо отработан, — говорит Тамара Овсянникова. — Все делается максимально бережно. При этом не допускаются перепады температуры воды и недостаток кислорода, чтобы у молоди не было стресса. Выведение в искусственной среде и последующее зарыбление — эффективный способ поддержания популяции ценного для региона вида рыбы.
Отметим, что сохранение окружающей среды для будущих поколений — приоритет деятельности «Роснефти» и ее дочерних предприятий. Компания является лидером в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства.
Справка: АО «НК «Конданефть» ведет разработку месторождений на лицензионных участках Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и в Тюменской области.