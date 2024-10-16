Все школы Ханты-Мансийска перевели на дистант из-за ОРВИ
С 16 по 25 октября занятия для всех школьников Ханты-Мансийска будут проходить онлайн.
«Доводим до вашего сведения, что на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города Ханты-Мансийска от 09.10.2024 № 9 с 16 октября 2024 года по 25 октября 2024 года (включительно) реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся 1-11 классов будет осуществляться с применением электронных образовательных ресурсов в соответствии с действующим расписанием уроков и внеурочной деятельности», — сообщили родителям на сайтах администраций школ.
Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева пояснила корреспонденту ugra-news.ru, что пока о переводе на удаленку всех учебных заведений автономного округа речь не идет.
«В Ханты-Мансийске детей перевели на дистант с целью разобщения в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия при администрации города», — отметила Инна Кудрявцева.
Как сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Югре, за неделю с 7 по 13 октября зарегистрировано 104,4 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что ниже, чем на предыдущей неделе.
По данным ведомства, наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от 3 до 6 лет и составила 404,3 случая на 10 тысяч населения.
Заболеваемость COVID-19 относительно предыдущей недели повысилась до 8,1 случая на 100 тыс. населения. 98,5 % всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев протекали в форме ОРВИ, 1,5 % — с пневмонией. Коронавирусом болеют в 19-ти муниципальных образованиях Югры, с наибольшими показателями в Кондинском районе.
Заболеваемость внебольничными пневмониями выше предыдущей недели и составила 47,5 случая на 100 тыс. населения. Взрослые составляют основную долю заболевших (52,6 %), соответственно, 47,4 % — дети.
«В связи с заболеваемостью ОРВИ на 41 неделе переведены на дистанционные формы обучения 20 классов 16-ти школ в 7-ми МО, 11 школ в 7-ми МО, 1 СУЗ в 1 МО, а также разобщены 32 группы 22-х детских садов в 9-ти муниципальных образований», — говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора по Югре.
Отметим, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Ей предстоит охватить 60 % численности населения Югры, не менее 75 % лиц из групп риска. На 14 октября в автономном округе уже привито 650 106 человек, в том числе — более 200 000 детей, 3 616 беременных. На средства предприятий привито более 3500 югорчан.