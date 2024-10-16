Сезон речной навигации в Югре подходит к концу
Речные маршруты закрывают в Югре.
Уже не доступен пригородный маршрут из Ханты-Мансийска в дачный посёлок, и завершил работу теплоход по маршруту Самбург — Уренгой. С 17 октября закрываются маршруты Нижневартовского района, 19 октября — Берёзовского района, а 23 октября — Октябрьского района. Полное закрытие речной навигации ожидается в конце этого месяца, передает «Югра-ТВ».
«Северречфлот» обращает внимание на то, что с приближением зимы световой день становится короче, поэтому каждые 10-15 дней меняется расписание движения судов. Ознакомится с расписанием можно здесь.