Югорчан приглашают поддержать социальный проект «Россия без сквернословия»
В России запущен социальный проект «Россия без сквернословия», целью которого является изменение укоренившегося отношения в обществе и государстве к матерной брани как к допустимой норме, которая негативно влияет как на жизнь одного человека, так и всего российского общества.
Авторы социального проекта заявляют о пагубном влияние ненормативной лексики на судьбы людей и их семей – ругательства разрушают личность человека, его психическое и физическое здоровье, оказывают влияние на общественную мораль.
Организаторы Всероссийской акции популяризируют Россию без сквернословия, делясь в социальных сетях акции публикациями, авторскими материалами и видеороликами о вреде использования ругательных слов. Присоединиться к социальному проекту можно в группе ВКонтакте (https://vk.com/rus_stop_skverna), где также размещены другие официальные каналы коммуникации участников проекта.
Межведомственной комиссией Правительства Москвы в качестве социальной рекламы проекта «Россия без сквернословия» был утвержден слоган «Слово МАМА свято - говори без мата!». Отметим, что за период существования социального проекта его создатели приступили к распространению бесплатных тематических наклеек на автомобили со слоганами против нецензурной брани в различных регионах России.
Напомним, в России на государственном уровне приняты решения Президента России, направленные на борьбу с ненормативной лексикой. 3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.