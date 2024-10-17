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В Югре вневедомственная охрана Росгвардии рассказала журналистам о положительных примерах несения службы и об итогах деятельности за 9 месяцев этого года 

17.10.2024

В Ханты-Мансийске в преддверии 72-ой годовщины со Дня образования подразделений вневедомственной охраны врио начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Константин Хохряков встретился журналистами окружной газеты «Новости Югры» и рассказал о результатах деятельности подразделения с начала года.

Офицер Росгвардии отметил, что личным составом подразделений вневедомственной охраны обеспечена надежная охрана более 9 тысяч  объектов различных форм собственности, в том числе 105
единиц транспортных средств - личного и общественного автотранспорта и карет скорой медицинской помощи. Актуальность установки кнопок «тревожной» сигнализации подтверждается реальными примерами: в сентябре в Сургуте медики скорой помощи воспользовались недавно установленной «тревожной» кнопкой.  Врачи приехали на вызов к мужчине, который получил травму, однако пациент оказался пьян и сразу начал дебоширить.

В автономном округе 77 карет скорой помощи оборудованы «тревожными» кнопками, что позволяет медицинским работникам экстренно связаться с росгвардейцами при любой ситуации, угрожающей их жизни или здоровью. 

Особое внимание уделяется проведению мероприятий   антитеррористической защищенности объектов, участию в охране правопорядка на улицах и в иных общественных местах. 

Группами задержания принято участие в раскрытии 50 преступлений, на маршрутах патрулирования выявлено более 2000 административных правонарушений.

Росгвардейцы установили 70 граждан, находящихся в розыске. Также пресечено более 600 правонарушений, совершенных в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. Группами задержания осуществлено порядка 11000 выездов. За истекший период краж с охраняемых объектов и квартир не допущено.

В завершение встречи полковник полиции Константин Хохряков рассказал о том, что в июле этого года в Урае они помогли найти 4-х летнюю девочку, которая вырвалась из рук матери и убежала в неизвестном направлении. Ребенка вернули встревоженной матери, которая поблагодарила росгвардейцев за помощь.

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17.10.2024

17.10.2024