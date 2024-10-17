В России выплата за первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей
Минтруд России уточнил размер материнского капитала в 2025 году. Материнский капитал за первого ребенка вырастет на 46 тыс. рублей в 2025 году. Уточненные данные сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает интернет-портал tumentoday.ru.
«Прирост маткапитала по сравнению с 2024 годом на первого ребенка увеличится на 46 тыс. рублей, на второго ребенка – на 61 тыс. рублей. Предполагается, что средствами обновленного материнского капитала воспользуются более 1 млн российских граждан», – цитирует издание слова министра.
Глава Минтруда также напомнил, что с 1 февраля 2025 года маткапитал также проиндексируют в соответствии с уровнем фактической инфляции. На данный момент в проекте федерального бюджета он заложен на уровне 7,3%.
Таким образом, после индексации материнский капитал на первого ребенка достигнет 677 тысяч рублей, а на второго ребенка – 894 тысячи рублей, если семья не получала эту меру поддержки ранее на первенца.