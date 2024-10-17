В Сургутском районе на осенних каникулах будет работать около 30 лагерей
Интересный и полезный досуг. В осенние каникулы в Сургутском районе начнут работать детские лагеря. Откроются они на базе школ и учреждений культуры. Отдохнуть в них смогут порядка 3500 детей. Заниматься в лагерях подростки будут по нескольким направлениям: военно-патриотические программы, социально-гуманитарные, технические, спортивно-оздоровительные, экологические и другие.
- Как правило, тематика любого лагеря определяется с учётом запросов и тех традиций, тех направлений, которые развиты в школах. Не случайно экологическое направление в Сайгатинской школе - это школа всегда была опорной по экологическому воспитанию. Например, спорт - это Лямино, Угут, потому что есть соответствующая материальная база и педагоги. Если мы говорим о патриотической направленности, то основу, конечно, составляют кадетские классы, юнармейские классы, военно патриотические клубы, социально-гуманитарное направление, посвящённое Году семьи - в Белоярской школе №1. Эта школа базовая по работе с семьёй, здесь традиционно проходят Кирилло-Мефодиевские чтения, поэтому это и запрос непосредственно самой школы и возможности реализовать программы, – рассказала директор департамента образования администрации Сургутского района Ольга Кочурова.
Популярный лагерь с круглосуточным пребыванием «Кар-Тохи. Навыки будущего» в Русскинской будет работать и в эти каникулы. Здесь пройдет военно-патриотическая смена «Лагерь ГЕРОЕВ».
Тематика программы лагеря патриотическая, помимо основных направлений курса: основы безопасности и защиты Родины, упор будет сделан на исторические знания, на тему миротворчества, на психологическую составляющую, на тему лидерства. Будут привлечены спикеры не только наши руководители военно-патриотических клубов, но и спикеры из университетов, в том числе руководители общественных организаций, защитники Отечества. Помимо этого, ребята получат ещё и большие практические навыки в огневой подготовке, в строевой подготовке, сейчас актуально - это оказание первой медицинской помощи, поэтому помимо теории ребята участвуют в практике. Я надеюсь, что эта смена будет достаточно плодотворной, – рассказала директор департамента образования администрации Сургутского района Ольга Кочурова.
Продолжится сотрудничество с организацией «Английский клуб» на базе Лянторской школы №7, детей будут обучать методике нейробиоуправления, которая поможет овладеть навыками тренировки памяти и внимания, 3D-моделирования, познакомят с бизнес моделями и проектированием, составят свою финансовую модель с экспертами одного из банков, узнают работу СМИ, менеджера и маркетолога, создадут свой собственный сайт. Также, детей ждет общение с носителями языка.
Организовали этой осенью и выездной отдых. Около 40 человек отправятся в Тюменскую область в Заводоуковск в «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия им.Ю.А.Гагарина» .