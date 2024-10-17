Руслан Кухарук обсудил с руководством «Корпорации СТС» реализацию проектов в сфере ЖКХ
Рабочее совещание с руководством «Корпорации СТС» провел губернатор Югры Руслан Кухарук. На встрече обсудили актуальные вопросы в сфере ЖКХ, в том числе обеспечение надежным тепло- и электроснабжением, строительство комплексных межмуниципальных полигонов в Нижневартовске и Сургуте, реализация социальных программ.
«По итогам совещания поручил департаменту жилищно-коммунального комплекса и энергетики совместно с администрацией Сургута рассмотреть возможность создания резерва мощности теплоснабжения в связи с нагрузкой теплосетей, проработать вопрос обеспечения надежного электроснабжения садово-огороднических товариществ Сургута и Сургутского района», - отметил по итогам совещания глава региона.
Кроме того, на повестке встречи — план реализации инвестпроекта «Производство дизельного топлива путем переработки вторичного сырья». Руслан Кухарук напомнил, что ранее правительством Югры согласовало инициативу компании «КомТрансАвто» о создании в Нижневартовске комплекса по переработке отходов в кондиционное дизельное топливо.
«Это решение позволит в год перерабатывать до 3 650 тонн автомобильных шин и пластиковых отходов и производить до 1 850 тонн дизельного топлива. Срок действия инвестиционного соглашения составит 10 лет», - заметил губернатор Югры.
Также Руслан Кухарук обратил внимание на то, что на предыдущей встрече с представителями Корпорации СТС была рассмотрена деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Югра-Экология», стороны обсудили необходимость обновления коммунальной техники.
«До конца года компанией будет приобретено 22 мусоровоза для обеспечения своевременного вывоза ТКО с контейнерных площадок, 8 из них – уже эксплуатируются. Продолжим и дальше работу по улучшению сферы ЖКХ, разрабатывая новые перспективные проекты и донастраивая те, что уже реализуются, – с учетом запросов жителей», - заключил Руслан Кухарук.