Эксперименты в медиа: завершилась образовательная программа форума «ШУМ» при поддержке Движения Первых
Участники образовательной программы «ШУМ.Эксперименты в медиа» Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ» платформы Росмолодёжь.События представили решения по поставленным задачам от некоммерческих организаций, государственных учреждений и бизнес-предприятий.
15 октября в Светлогорске Калининградской области завершила работу вторая образовательная программа «ШУМ.Эксперименты в медиа», участниками которой стали молодые медийщики из разных регионов России в возрасте от 14 до 17 лет.
C 12 октября участники форума работали над задачами от реальных заказчиков, которыми стали: Министерство молодёжной политики Калининградской области, Московский финансово-юридический университет МФЮА, «Глазовский политехнический колледж» и АО «Чепецкий механический завод», АНО «Международное молодёжное информационное агентство», компания по производству корпоративного мерча «Quokka», компания «АЙДА ГУЛЯТЬ», топливная компания Росатома АО «ТВЭЛ», АНО «Лаборатория медиа», Радиостанция Maximum 106.4 FM Калининград, АНО «Россия – страна возможностей», Дворец спорта «Янтарный», фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области», а также Круглогодичный молодёжный образовательный центр Росмолодёжи «ШУМ».
Вторая образовательная программа форума прошла при поддержке Движения Первых. Работа организации является важным вкладом в укрепление ценностей, объединяющих общество. Основной смысл Движения Первых – помощь подрастающему поколению в раскрытии своих способностей и потенциала, поиске своего пути в жизни, что является залогом успешного развития страны. Вместе с Движением форум «ШУМ» подготовил насыщенную программу, которая помогла участникам расширить свои знания в медиа и получить новый опыт при решении заданий.
«Сегодня развитие информационных технологий во многом определяет то, каким будет будущее общества. Именно поэтому Движение Первых стремится с ранних лет прививать культуру взаимодействия в медиасфере, умение вырабатывать тренды и создавать высококонкурентные медиапродукты. Участники образовательной программы “ШУМ.Эксперименты в медиа” смогли не только обсудить перспективные направления деятельности, но и разработать решения для социальных и государственных проектов. Это важный этап, который поможет ребятам увидеть реальные результаты своей деятельности, сделать первый шаг в будущую профессию», – отметил председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
Практическая деятельность команд сопровождалась масштабным блоком образовательных мероприятий, экспертами которых стали: российский журналист, телеведущий на «Первом канале» Максим Шарафутдинов, балерина Мариинского театра и Баварского национального балета, основатель и руководитель школы «Артист» Евгения Долматова, главный редактор «РБК Пермь» Максим Пасютин, профессиональный тревел-блогер с аудиторией более 2 миллионов подписчиков, бывший криминальный журналист Татьяна Тазеева-Гриценко, генеральный директор АНО «Лаборатория медиа» Сергей Косенчук, исполнительный директор АНО «Лаборатория медиа» Анастасия Косенчук, руководитель департамента медиакоммуникаций Движения Первых Юлия Казанская, юморист, российский актёр и телеведущий Михаил Стогниенко, креативный продюсер «Hype Agency» Иван Янских и другие.
Ежедневно ребята могли принять участие в общих пленарных встречах с почётными гостями и экспертами индустрии. Так, 15 октября на площадке форума состоялась встреча с заместителем председателя правления Движения Первых Ксенией Яновой, заместителем председателя Правительства Калининградской области – министром спорта Калининградской области Натальей Ищенко, редактором и ведущим «Однажды в России» Михаилом Стогниенко, научным журналистом, писателем и создателем портала Mendeleev.info Алексеем Паевским и ведущим Первого канала Максимом Шарафутдиновым. В ходе встречи гости рассказали свою жизненную историю про путь к успеху, а также ответили на вопросы участников форума.
Большой семейный фестиваль для детей и их родителей состоялся 12 октября в общественном пространстве «ПРОсвет». В ходе программы состоялись лекции от экспертов для взрослых и детей, творческие занятия по изготовлению украшений, семейные встречи, работа партнёрских площадок и розыгрыш подарков. В программе фестиваля прошли такие мероприятия, как лекция «Интернет – не место для свободного посещения: что можно и чего нельзя в интернете в 2024 году» от юриста, писателя и блогера Антона Самохи; практическое занятие по фотографированию «От концерта, до портрета» от профессионального фотографа Дмитрия Королёва; практическое занятие по мобильной съёмке от блогера Владислава Кубашина (Толяныча), а также образовательное мероприятие от представителей регионального проекта «ВСЕ СВОИ».
15 октября участники программы представили разработанные идеи для решения заданий перед заказчиками в очном и дистанционном форматах. По результатам в работу были приняты решения от 14 команд, члены которых примут участие в постсопровождении и продолжат работу вместе с заказчиками.
Участие молодёжи в решении непростых задач стало отличным доказательством того, что сами представители молодого поколения хотят и стремятся развивать страну, создавая новые проекты и помогая в этом государству, коммерческим и некоммерческим организациям.
«Невозможно создавать для молодёжи без самой молодёжи. Именно поэтому всегда важно поддерживать инициативы ребят и создавать возможность для их проявления и самовыражения. Форум «ШУМ» является такой площадкой. Благодаря тому, что здесь ребята могут включаться в решение реальных задач, мы видим, что молодёжь хочет работать и создавать новые яркие проекты в стране. На этой программе участниками предложено 13 кейсов, решения которых, я уверена, окажут содействия для личностного и профессионального роста каждого участника», – рассказала заместитель председателя Правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.
Одной из задач, которая была представлена участникам от топливной компании Росатома АО «ТВЭЛ», являлась разработка креативной концепции направления «Электромобильность» в Росатоме. Она необходима для максимальной популяризации в России этого современного, экологичного вида транспорта. С заданием успешно справилась команда № 23. Решение заказчик берёт на доработку в рамках программы постсопровождения «ШУМа». Также программа постсопровождения будет предложена остальным командам для доработки и реализации идей. Все команды, работавшие над кейсом, получили памятные подарки от заказчика.
Ещё одну задачу предоставил фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области». Участникам было необходимо придумать продукт, который поможет в популяризации мер государственной поддержки бизнеса и информированности о национальном проекте «Производительность труда». С задачей успешно справилась команда № 11. Решение будет взято на постсопровождение.
Завершающим событием форума стала торжественная церемония закрытия. Эксперты и почётные гости подвели итоги программы, объявили результаты и достижения участников.
По словам министра молодёжной политики Калининградской области Анны Мусевич, форум «ШУМ» показал, что школьники и студенты способны не только придумывать креативные идеи, но и подходить к работе ответственно, создавая интересные проекты.
«Молодёжь – двигатель общества, а участники форума доказывают, что они готовы не только делиться идеями, но и воплощать их в жизнь вместе с нами. «ШУМ» стал замечательной площадкой для обмена опытом, расширения кругозора и укрепления как дружеских, так и профессиональных связей. А ребята стали частью большого профессионального медиасообщества страны, которое развивает «ШУМ», – отметила Анна Мусевич.
Для участников был организован отбор на программу продюсирования, которая начнёт свою работу после окончания форума. Победителями отбора стали пять участников программы: Матвей Цветков, Настя Жарикова, Аксинья Шурыгина, Полина Егорова, Полина Райковская.
Кроме того, на форуме были организованы менторские гостиные. В них молодые люди могли получить консультации по вопросам написания и подготовки социальных проектов для участия в грантовом конкурсе от Росмолодёжи. Защита проектов пройдёт онлайн в ходе завершающей программы форума — «ШУМ.Журналистика индустрии 5.0».
Организаторами Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Калининградской области. Генеральными партнёрами форума являются Госкорпорация «Росатом» и компания VK. Образовательная программа «ШУМ.Эксперименты в медиа» прошла при поддержке Движения Первых.
Форум является флагманским проектом и ключевым событием Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи «ШУМ» – одного из 12 центров, открытых Президентом России Владимиром Путиным 4 апреля 2024 года. Формат круглогодичных центров уже успел показать свою эффективность в создании возможностей для самореализации молодёжи. Здесь молодые специалисты могут воплощать в жизнь перспективные проекты и находить работу. С момента запуска центра было проведено более 20 очных мероприятий в Калининградской области и других регионах, а также организовано 15 онлайн-событий.