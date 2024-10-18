В Югре проходит кампания по уплате имущественных налогов
Налоговые органы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продолжают информирование граждан об обязанности по уплате имущественных налогов и НДФЛ, о сроках и способах их уплаты.
Всего в текущем году налогоплательщикам округа направлено 708 тыс. сводных налоговых уведомлений, из которых 79% посредством сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (Личный кабинет) и Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Управление напоминает, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц в 2024 году установлен не позднее 2 декабря. До установленного срока налогоплательщикам необходимо уплатить имущественные налоги за 2023 год в сумме свыше 3,81 млрд рублей, в том числе:
– по земельному налогу – 0,28 млрд рублей;
– по транспортному налогу – 2,14 млрд рублей;
– по налогу на имущество физических лиц – 1,39 млрд рублей.
Также, в ряде случаев, предусмотренных налоговым законодательством, в уведомления включены суммы налога на доходы физических лиц, в общей сумме 2,4 млрд рублей. В текущем году физические лица впервые будут уплачивать налог по банковским вкладам за 2023 год. Налогом облагается не сама сумма депозита, а начисленные на него проценты. Если доход по депозитам, то есть выплаты процентов по вкладам превысил 150 тыс. рублей, необходимо будет заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Но если общие доходы (зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и т.п.) превышают 5 млн рублей за год, то ставка составит 15%. Налог уплачивается от всей суммы дохода, полученного в течение года. Поэтому, если накопительные счета открыты в нескольких банках, то проценты будут суммированы по нескольким депозитам и на них будет начислен налог.
Исполнить обязанность по уплате имущественных налогов можно следующими способами:
– через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Доступ к приложению возможен с помощью пароля, полученного при регистрации Личного кабинета в любом налоговом органе и с помощью подтвержденной учетной записи портала Государственных услуг (gosuslugi.ru);
– сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин физических лиц». Сервис позволяет произвести уплату налогов единым налоговым платежом, по индексу документа (указанному в налоговом уведомлении), по уникальному идентификатору начисления (УИН) или заполнив платежные реквизиты документа;
– в МФЦ Югры, оснащенных POS-терминалами ПАО «Сбербанк» по УИН налогового уведомления;
– через онлайн-сервисы банков. Оплата налогов возможна по УИН или через QR-код налогового уведомления.
Однако самым оптимальным способом получения сводного налогового уведомления и уплаты имущественных налогов является сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Налоговая служба Югры обращается к гражданам округа с призывом заблаговременно, не дожидаясь 2 декабря 2024 года исполнить обязанность по уплате имущественных налогов!