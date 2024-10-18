Югорские товаропроизводители стали победителями конкурса на лучшую пищевую продукцию
Семь товаропроизводителей Югры представили свою продукцию на коллективном стенде региона на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» пройдет с 9 по 12 октября в Москве.
На выставке Югра представила молочную продукцию, птицу и птицеводческую продукцию, продукцию из дикоросов, рыбные консервы, колбасные изделия и продукцию, отмеченную знаками «Органик» и «Халяль». Кроме того, югорская органическая продукция была представлена на коллективном стенде Фонда «Органика» и Роскачества.
Югорские товаропроизводители вошли в число победителей конкурса высококачественной пищевой продукции. Так, ИП Клищенко О.В. удостоена золотой медали за «Грибы маринованные» и «Грибы белые», а также серебряную медаль за «Варенье стерилизованное из брусники». Также победу в конкурсе одержала компания ООО «Ягоды Югры» — золото за «Ягодно-ореховый десерт» и за «Таволожная моченая морошка».
Отметим, что организатором выставки является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Выставка нацелена на демонстрацию достижений агропромышленного комплекса и презентацию предприятий Российской Федерации, налаживание системы взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей и потенциальных потребителей, развитие рынка сельскохозяйственной продукции, насыщение его качественными конкурентоспособными товарами.
В работе выставки примут участие представители исполнительных органов федеральной власти и регионов Российской Федерации, руководители предприятий АПК, специалисты сельскохозяйственного сектора, главы крестьянских фермерских хозяйств, представители ритейла, а также страховые, лизингвые компании и т.д. В рамках деловой программы пройдут официальные мероприятия с участием Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, первых лиц регионов Российской Федерации, тематические сессии, переговоры с ритейлерами, пленарное заседание. Участники обсудят вопросы развития сельскохозяйственной отрасли, повышения эффективности агропредприятий, кадровое обеспечение, цифровизацию, успешные кейсы на вызов по импортозамещению и технологическому суверенитету.