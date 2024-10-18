В столице Югры хотят сделать упор на деловой туризм
Управленческая команда Югры и города Ханты-Мансийска прошла обучение в масштабном проекте для тысячи человек из 211 населенных пунктов «Гостеприимные города». Команда окружной столицы разработала проект развития туристической отрасли города «Ханты-Мансийск — город продуктивных путешествий» до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
В городе будут популяризировать деловой туризм, улучшать качество жизни и городской среды, создавать новые рабочие места. В частности, сделают акцент на упаковке тематических турпродуктов, стимулировании предпринимательской активности, а также планируют создать карту туристических инвестиционных проектов, направленных на сферу развлечений. Ежегодно в Ханты-Мансийске проводится более 120 мероприятий различного масштаба, и это дает колоссальные возможности по привлечению гостей.
«Будучи в статусе главы Тюмени и сам в нем (проекте «Гостеприимные города» — ред.) участвовал, поэтому лично знаю, какую базу знаний и новых возможностей открывает эта площадка, — написал в своем телеграм-канале губернатор Югры Руслан Кухарук. — Выступил на церемонии закрытия и поблагодарил организаторов мероприятия, объединяющих всю страну в одну большую команду единомышленников. Это обучение — прекрасная возможность собрать в одном месте всех людей, которые отвечают за развитие туризма в муниципалитетах, регионах и всей стране, задав им общий вектор развития».