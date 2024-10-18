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Фото: dprea.adm-nao.ru

На следующей неделе Сургут примет научную конференцию по проблемам Арктики

18.10.2024

VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Безопасный Север — Чистая Арктика» начнет свою работу 21 октября в Сургутском государственном университете.

Ученые соберутся, чтобы обсудить вопросы, связанные с экологией и безопасностью северных территорий, развитием «зеленых» технологий в условиях глобальных климатических изменений и ESG-трансформации промышленного сектора экономики.

К дискуссии приглашают преподавателей и молодых исследователей, специалистов компаний промышленного сектора, природоохранных организаций, служб контроля и мониторинга объектов окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда, а также представителей органов власти.

В рамках работы конференции можно будет бесплатно пройти курсы повышения квалификации по программам «Комплексная безопасность северных территорий: современные вызовы и решения» и «Законодательные изменения в области охраны труда: новые правила оказания первой помощи».

Совсем недавно СурГУ был в числе организаторов масштабного Северного археологического конгресса

ugra-news.ru

18.10.2024

18.10.2024