На следующей неделе Сургут примет научную конференцию по проблемам Арктики
VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Безопасный Север — Чистая Арктика» начнет свою работу 21 октября в Сургутском государственном университете.
Ученые соберутся, чтобы обсудить вопросы, связанные с экологией и безопасностью северных территорий, развитием «зеленых» технологий в условиях глобальных климатических изменений и ESG-трансформации промышленного сектора экономики.
К дискуссии приглашают преподавателей и молодых исследователей, специалистов компаний промышленного сектора, природоохранных организаций, служб контроля и мониторинга объектов окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда, а также представителей органов власти.
В рамках работы конференции можно будет бесплатно пройти курсы повышения квалификации по программам «Комплексная безопасность северных территорий: современные вызовы и решения» и «Законодательные изменения в области охраны труда: новые правила оказания первой помощи».
Совсем недавно СурГУ был в числе организаторов масштабного Северного археологического конгресса.