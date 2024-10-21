Руслан Кухарук обозначил ключевые задачи развития дорожной сети Югры
Во время визита на производственную базу компании «Северавтодор» в Сургуте губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что сегодня регион существенно пересматривает подходы к дорожным работам.
Так, у глав муниципалитетов есть запрос на квалифицированных подрядчиков, поэтому компании необходимо заявляться на конкурсный отбор и расширять зоны деятельности. Выбирать организации будут по строгим критериям, самый главный из которых — качество.
«Запрос есть у глав муниципалитетов и на выполнение работ, связанных со строительством, капитальным ремонтом дорог и их содержанием. Должны быть установлены требования для тех, кто будет заявляться на эти работы. Чтобы не только цена была решающим фактором, но в том числе и конечное качество, наличие техники и другие критерии, которые не допустят заход на рынок недобросовестных подрядчиков. Ставку будем делать в том числе на наших местных дорожников. А вы представляете одно из самых крупнейших предприятий, поэтому к этому нужно точно готовиться», — отметил губернатор.
«Северавтодор» действительно планирует увеличивать мощности. Кроме того, дорожники активно разрабатывают и используют новые технологии. Например, в Сургуте уложили специальное облегченное покрытие, в составе которого местный песок. Если тестирование пройдет успешно, не исключено, что технологию распространят и на другие дороги с низкой интенсивностью движения в разных городах и поселках Югры.
Также главе региона представили возможности диспетчерского центра, цеха по изготовлению дорожных знаков и лаборатории. Здесь испытывают материалы и подбирают наиболее подходящий для наших условий состав асфальтобетонных смесей.