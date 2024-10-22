Жителей Югры приглашают поделиться лучшими практиками активного долголетия
В России проходит пятый Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения. Конкурс инициирован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Министерством труда и социальной защиты РФ в целях развития национального проекта «Демография».
Конкурсный отбор проводится для выявления и распространения лучших практик работы для старшего поколения в стране по стандартам Концепции активного долголетия. 100 практик, признанных лучшими, будут опубликованы на платформе «Смартека» и портале нацпроектов России, а также будут рекомендованы для распространения в регионах. 10 практик активного долголетия, которые будут признаны лучшими, получат поддержку организаторов и партнеров проекта. Общий призовой фонд составит 5 млн рублей и будет разделен между победителями в равных долях.
Прием практик осуществляется по следующим направлениям: здоровый образ жизни; активная жизнь: культура, туризм, волонтерство; образование и занятость; медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика; практика для мужчин 60+. Прием заявок осуществляется до 1 ноября 2024 года на платформе (https://smarteka.com/contest/dolgoletiye-2024).
Участвовать в отборе могут российские юридические лица любой организационно-правовой формы, а также физические лица — жители России. Финалисты конкурса будут определены в январе 2025 года, победители будут объявлены до конца марта.
Напомним, национальный проект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Реализация нацпроектов осуществляется с 2019 года по решению Президента страны Владимира Путина.