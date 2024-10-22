Югорчане вышли в финал Премии #МЫВМЕСТЕ
Накануне были объявлены финалисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2024. Среди конкурсантов в номинации «Обучение служением» представлены Ханты-Мансийская государственная медицинская академия с проектом «Здоровый класс» и команда Югорского госуниверситета с проектом «Запомните их имена» во главе с руководителем Лаборатории социального проектирования Александром Портных.
В этом году лучших в национальном треке премии выбирали среди некоммерческих организаций, учреждений, компаний, индивидуальных предпринимателей, субъектов, муниципалитетов и городов России. Команды представили проекты в 10 номинациях.
Победители международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2024 будут определены по итогам народного голосования, которое продлится до 21 ноября. Югорчане могут проголосовать за одного участника в каждой номинации, каждой категории.
Проекты, набравшие наибольшее количество голосов получат дополнительные баллы, которые суммируются с оценкой жюри. На основе оценок экспертов будут определены ТОП-1000 заявок Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2024. Каждый участник получит сертификат на поездку от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».
Также команды, набравшие большее количество голосов по итогам премии, наградят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве.
Подробно узнать о проектах медакадемии и ЮГУ, и проголосовать за них можно в официальном сообществе премии в социальной сети ВКонтакте.