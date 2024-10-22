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Скоростной патрульный катер Росгвардии задействован в патрулировании рек Югры

22.10.2024

В период осенней миграции сиговых и осетровых видов рыб сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре и государственные инспекторы регионального отдела Росрыболовства в одном из рейдов выявили пятерых подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, один из которых предпринял попытку скрыться. 

На слиянии рек Оби и Иртыша внимание инспекторов Рыбоохраны привлек мужчина, который заметив патруль, не раздумывая сбросил сети в реку и попытался уйти от преследователей, но был настигнут и остановлен. 

Ниже по течению вблизи поселка Елизарово контрольно-надзорной группой был задержан ещё один нарушитель, в лодке которого находилось более 20 особей нельмы.  

Браконьеры привлечены к административной ответственности, материалы в отношении одного из них переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Рыба направлена на экспертизу.

Впервые в межведомственном рейде был применен скоростной патрульный катер «Альянс 8.5» Росгвардии. 

Судно, массой более 2 тонн, развивает максимальную скорость до 90 км/ч. В качестве силовой установки на нем использованы два подвесных лодочных мотора суммарной мощностью 500 л/с. 

Объем топливных баков 540 литров. Запас хода на крейсерской скорости (70 км/ч) порядка 5 часов. 

Катер оснащен радиостанцией, навигационным оборудованием, тепловизором и системой видеонаблюдения. Его пассажировместимость – 10 человек. 

Инспекторы Рыбоохраны высоко оценили эффективность применения скоростного патрульного катера «Альянс 8.5» Росгвардии в борьбе с незаконным выловом краснокнижных и ценных видов рыб.  

Только за прошедший месяц в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Осенний нерест» совместными контрольно-надзорными группами на водных объектах рыбохозяйственного значениях Ханты-Мансийского, Сургутского и Нижневартовского районов было выявлено 25 нарушений законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Изъято более 75 незаконных орудий рыболовства (сетей, фитилей, самоловов) общей длиной порядка 5 тысяч метров. Возбуждено 3 уголовных дела.

Рейдовые мероприятия продолжаются.

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Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

22.10.2024

22.10.2024