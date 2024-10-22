Скоростной патрульный катер Росгвардии задействован в патрулировании рек Югры
В период осенней миграции сиговых и осетровых видов рыб сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре и государственные инспекторы регионального отдела Росрыболовства в одном из рейдов выявили пятерых подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, один из которых предпринял попытку скрыться.
На слиянии рек Оби и Иртыша внимание инспекторов Рыбоохраны привлек мужчина, который заметив патруль, не раздумывая сбросил сети в реку и попытался уйти от преследователей, но был настигнут и остановлен.
Ниже по течению вблизи поселка Елизарово контрольно-надзорной группой был задержан ещё один нарушитель, в лодке которого находилось более 20 особей нельмы.
Браконьеры привлечены к административной ответственности, материалы в отношении одного из них переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Рыба направлена на экспертизу.
Впервые в межведомственном рейде был применен скоростной патрульный катер «Альянс 8.5» Росгвардии.
Судно, массой более 2 тонн, развивает максимальную скорость до 90 км/ч. В качестве силовой установки на нем использованы два подвесных лодочных мотора суммарной мощностью 500 л/с.
Объем топливных баков 540 литров. Запас хода на крейсерской скорости (70 км/ч) порядка 5 часов.
Катер оснащен радиостанцией, навигационным оборудованием, тепловизором и системой видеонаблюдения. Его пассажировместимость – 10 человек.
Инспекторы Рыбоохраны высоко оценили эффективность применения скоростного патрульного катера «Альянс 8.5» Росгвардии в борьбе с незаконным выловом краснокнижных и ценных видов рыб.
Только за прошедший месяц в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Осенний нерест» совместными контрольно-надзорными группами на водных объектах рыбохозяйственного значениях Ханты-Мансийского, Сургутского и Нижневартовского районов было выявлено 25 нарушений законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Изъято более 75 незаконных орудий рыболовства (сетей, фитилей, самоловов) общей длиной порядка 5 тысяч метров. Возбуждено 3 уголовных дела.
Рейдовые мероприятия продолжаются.
ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Одноклассники
Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре