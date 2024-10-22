Осень не повод грустить: активисты весело и с пользой проводят время в Центрах общения старшего поколения Югры
Регулярно в Центрах общения старшего поколения, созданных при клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре, проходят мероприятия, которые позволяют людям серебряного возраста активно провести время с пользой для здоровья.
«“Самутнел” — это здорово!», – такой вывод сделали активисты Центра общения старшего поколения города Белоярский. Специалисты клиентской службы Отделения СФР по ХМАО – Югре организовали для них выезд в национальную общину коренных малочисленных народов Севера. В течение нескольких дней люди «серебряного» возраста приобщались к жизни коренных народов севера — ханты и манси. Они ездили на рыбалку, собирали в лесу ягоды, топили печь, мылись в бане.
Специалисты Отделения СФР и постоянные посетители Центра общения старшего поколения Белоярского района в качестве почетных гостей приняли участие в торжественном открытии самой длинной велодорожки города, которая протянулась от здания городской администрации до аэропорта. Ирина Лучко, активистка Центра общения, член Совета ветеранов, а также приверженка здорового образа жизни, поздравила всех присутствующих с появлением новой площадки для занятий физкультурой и спортом.
В Центре общения старшего поколения в Березовском районе прошла встреча дачников и огородников. Они провели дегустацию своих заготовок на зиму: вяленых помидор, соленых огурцов, заправок для супов, кабачковой икры и свежих овощей только с грядки. Кроме того, они поделились друг с другом и специалистами клиентской службы Отделения фонда по ХМАО – Югре полезными советами, как вырастить и собрать богатый урожай овощей и ягод, а также обменялись рецептами солений.
Напомним, что в июле этого года открылся четвертый Центр общения старшего поколения в Югре в городе Покачи. Здесь люди пенсионного возраста могут найти друзей, обрести новые интересы и умения.
Адреса Центров общения старшего поколения:
–г.Белоярский, 7 микрорайон, д. 5
– пгт. Березово, ул. Ленина, д. 8
– г.Нижневартовск, ул.Дзержинского, д.17Б
– г.Покачи, ул. Комсомольская, д. 3
Ждем всех желающих вести активный образ жизни и каждый день открывать для себя что-то новое!
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
тел. 8(3467) 371 – 941