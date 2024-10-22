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Для слабовидящих

Проектный интенсив для учителей

22.10.2024

Музей геологии, нефти и газа организовал онлайн-встречу с педагогическим сообществом школы №6 им. А. И. Гордиенко города Нягани.

Проектный интенсив прошел в рамках просветительского проекта «Умное место. Сообщества». Мероприятие собрало педагогов младшей и основной ступени образования, заинтересованных в развитии своих профессиональных навыков и внедрении инновационных технологий в реализации проектной деятельности среди учащихся.

За время интенсива участники смогли не только углубить свои знания в области экологического проектирования, но и разработать оригинальные образовательные проекты, которые они смогут применить в своей учебной практике.

Интенсив, реализованный заместителем директора по научной работе Александром Выходцевым, вызвал живой интерес. В ходе мероприятия педагоги познакомились с инструментами проектирования, его эффективными показателями, механизмами адаптации проектов в курс школьных предметов и возможности создания межпредметных и разноролевых проектных команд.

Участники отметили высокую полезность и практическую направленность мероприятия. Многие уже выразили намерение вернуться к сотрудничеству с музеем в последующих образовательных инициативах.

Просветительский проект «Умное место. Сообщества» является платформой для объединения педагогов и профессионалов в стремлении развивать школьное образование в части проектной деятельности. Проект нацелен на педагогическое сообщество и формирование компетенций нового времени в рамках естественных наук и наук о Земле.

22.10.2024

22.10.2024