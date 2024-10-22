Югорчане приняли участие в разработке структуры брендинга регионов России с элементами локальных символов на форуме «На волне»
В Югре подвели итоги окружного молодёжного образовательного форума «На волне». Организаторами форума выступают Росмолодёжь, Агентство по делам молодёжи Приморского края и Центр содействия развитию молодёжи Приморского края.
В ходе форума около 230 молодых людей приняли участие в разработке «Открытого кода региона», который позволяет сформировать индивидуальную структуру бренда региона с использованием локальных символов.
«В этом году наш окружной форум совершил значительный скачок – как качественный, так и количественный. Радует, что участники по-настоящему любят свою малую родину, и об этом говорит уровень итоговых проектов. Они разработали действительно крутые и сильные прототипы, многие из которых мы будем сопровождать и в нашем креативном пространстве во Владивостоке. Поэтому, думаю, многие из них мы сможем воплотить в жизнь уже в ближайшее время!» – отметил исполняющий обязанности руководителя Агентства по делам молодёжи Приморского края Владимир Сохненко.
В рамках проекта участница Мария Дворянинова разработала серию авторских туров по Приморскому краю, рассказывающих о коренных народах Дальнего Востока. Проект включает археологическое путешествие, погружение в богатства местной природы, древние легенды и традиции.
Алексей Бабенко из ЛНР предложил конкурс видеопроектов, в котором будут показаны интересные места Луганска: медиапутеводитель пригодится нынешним и будущим студентам-первокурсникам, чтобы те лучше познакомились с городом, его историей и особенностями. Миссия проекта заключена в сохранении исторической памяти и локальной идентичности: путеводитель аккумулирует уникальные исторические локации для жителей и гостей города.
Также на площадке форума работал центр прототипирования, где молодые люди создавали проекты настольных игр и сувенирной продукции, посвящённой регионам России.
Участницы Анастасия и Елизавета Шеломихины из Амурской области разработали прототип настольной игры «Челноки на Амуре», посвящённой территориальной близости Благовещенска и китайского города Хэйхэ.
Кроме того, Анастасия Чернышева из Белгородской области создала детскую «куклу-книгу» – с изображением традиционных элементов народного костюма.
В рамках форума «На волне» были разработаны проекты по развитию финансовой культуры среди населения через кино, рекламу, арт-искусство, компьютерные и настольные игры.
По итогам форума проекты участников будут использованы в дополнение к проектам, которые молодые люди планируют продемонстрировать в конкурсе Росмолодёжь.Гранты.
Отметим, Росмолодёжь.События – специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи, которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров.