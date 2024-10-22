Сургутском районе прошли соревнования по северному многоборью
С 14 по 19 октября в Сургутском районе в поселке Барсово и в поселке Белый Яр состоялось зимнее первенство Югры по северному многоборью. Юные спортсмены состязались в тройном национальном прыжке, в беге с палкой по пересеченной местности, в метании топора на дальность, в метании тынзяна на хорей и в прыжках через нарты.
Организаторами соревнований выступили департамент физической культуры и спорта Югры, АУ «ЮграМегаспорт» и окружная федерация северного многоборья.
Главный тренер сборной Югры по северному многоборью Олег Хатанев рассказал: «В соревнованиях участвуют 10 юношеских команд, это более 100 спортсменов. Ребята приехали из Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского, Белоярского, Березовского районов, из Сургута, Нижневартовска и Урая. Состязания проходят в трех возрастных группах 11-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. По итогам этих соревнований будут сформированы юношеские сборные команды для участия в Чемпионате и Первенстве России, которые пройдут с 16 по 24 марта 2025 года в городе Белоярский».
Как отметил Олега Хатанева, в настоящее время Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартовский и Березовский район занимают лидирующие позиции, и в командном зачете борьба за призовые места в этом году будет между командами этих муниципалитетов. По его словам, ситуация год от года бывает разная, лидеры меняются, поэтому следить за соревнованиями и подводить итоги, всегда интересно.
После торжественного открытия соревнований, дети состязались в тройном национальном прыжке. По правилам, участники имеет право на три попытки, в зачет идет лучший результат.
На второй день спортсмены бегали с палкой по пересеченной местности. Младшая группа бежала один километр, старшие юноши и девушки – два, а спортсменам старшего возраста предстояло пробежать три километра. По правилам северного многоборья палка не должна превышать 130 сантиметров.
На следующий день спортсмены метали спортивный топорик на дальность. Примечательно, что раньше северное многоборье считалось мужским видом спорта, девушки в этом виде состязаний относительно недавно. Сегодня они соревнуются во всех пяти дисциплинах.
На четвертый день участники соревновались в метании тынзяна на хорей. По правилам длина тынзяна не должна превышать 30 метров. И до недавнего времени разрешалось применять только изготовленный из кожи оленя тынзян, сегодня правила изменились, теперь можно метать и искусственный, его спортсмены называют «финским».
В последний день соревнований девушки и юноши соревновались в прыжках через нарты. Этот вид состязаний стал решающим, после которого определились победители в общекомандном зачете. По правилам в командном первенстве первое место присуждается той команде, которая имеет наименьшую сумму очков, набранных зачетными участниками в многоборье. Так, по итогам соревнований первое место заняла команда Нефтеюганского района, на втором месте – спортсмены Сургутского района, третье место у команды Ханты-Мансийского района.
Кроме этого, в рамках соревнований 15 октября прошла отчётно-выборная конференция Федерации северного многоборья Югры. На мероприятии присутствовали делегаты из 14 муниципальных образований. По итогу председателем федерации на 4 года был избран Константин Соловьев, до этого пост занимал Олег Хатанев.
Людмила Теткина