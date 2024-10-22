В Ростове-на-Дону открылся третий образовательный заезд Круглогодичного молодёжного центра для сельской молодёжи
21 октября в Круглогодичном молодёжном образовательном центре Росмолодёжи «Молодёжная станица «Дон» торжественно открылась третья образовательная программа «Лидеры изменений». Её целью является подготовка молодых людей к работе по реализации молодёжной политики в малых территориях.
Круглогодичный молодёжный образовательный центр Росмолодёжи «Молодёжная станица «Дон» является одним из 12 центров, которые Президент России Владимир Путин открыл в режиме видеоконференции 4 апреля 2024 года. Здесь молодёжь из маленьких городов и посёлков может повысить свои знания и компетенции в сфере АПК и сельского хозяйства, найти новые знакомства и обменяться лучшими практиками. Третий образовательный заезд объединил более 110 участников из 21 региона России.
«В этом году у нас уже прошло два образовательных заезда, 300 молодых людей стали выпускниками круглогодичного центра. Радует, что у ребят уже появились свои истории успеха: кто-то выиграл грант, кто-то возглавил местное отделение Российского союза сельской молодёжи у себя в регионе, многие побывали на профильном всероссийском форуме «Ростов», – отметил председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Александр Никиточкин.
В течение пяти дней для участников пройдут проектные сессии, деловые игры и лекции по организации работы с молодёжью в муниципальном образовании, проектной деятельности, развитию навыков коммуникации, публичных выступлений и презентаций. Также в один из дней запланированы экскурсии в сельские районы Ростовской области, где участники познакомятся с молодёжной инфраструктурой на селе, а также посетят местное производство.
«Мне очень приятно осознавать, что я оказался среди молодёжи, которая в дальнейшем будет управлять разными сферами и профильными специалистами. Здесь раскрывают потенциал каждого, дают возможность коммуницировать с единомышленниками. Благодаря таким заездам в отдаленных населенных пунктах появляются крутые специалисты, которые готовы развивать сельскую местность. Хочется, чтобы таких мероприятий было больше, на разных площадках, в разных форматах, с учетом действующих реалий и технологий. Я возьму от этого заезда всё самое полезное, отвезу к себе в регион, и буду советовать каждому участнику делать так!» – поделился первыми впечатлениями участник образовательного заезда Виталий Данилин, глава Октябрьского городского поселения, депутат собрания депутатов Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края.
По итогам обучения каждый участник программы получит документ государственного образца о прохождении программы повышения квалификации «Современные технологии в АПК».
Напомним, что ключевым событием Круглогодичного молодёжного образовательного центра «Молодёжная станица «Дон» стал всероссийский форум «Ростов» платформы Росмолодёжь.События, который состоялся с 9 по 13 сентября 2024 года. Событие объединило 550 участников из 72 регионов России. По итогам работы крупные агропромышленные компании предоставили участникам возможности для профессионального развития и карьерного старта.
Соцсети «Молодёжной станицы «Дон»: t.me vk