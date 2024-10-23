День белых журавлей
Вот уже несколько лет во многих странах 22 октября отмечается День белых журавлей – праздник поэзии и памяти, павших на полях сражений во всех войнах. Его ярким символом стало стихотворение народного поэта Расула Гамзатова «Журавли». Праздник впервые отметили в августе 1986 года в Дагестане – тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне.
Со временем праздник стали отмечать и в других регионах нашей страны и за ее пределами. А в 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировала праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат.
22 октября МАУ «Березовский районный дом культуры» для ребят 2 «В» класса провел мероприятие «День белых журавлей». Сотрудник дома культуры Марина Табун познакомила ребят с историей праздника и рассказала, что в отечественной литературе, в том числе, посвященной Великой Отечественной войне, журавли стали символом бессмертия души.
На встречу со школьниками была приглашена старший помощник военного комиссара Березовского района Елена Борисовна Кузнецова, которая рассказала о том, как воспитать в себе героя. Рассказ сопровождался видео – презентацией, благодаря которой школьники узнали, что в разных уголках России и других странах воздвигнута целая галерея памятников, где журавли используются для передачи скорби по воинам, не вернувшихся с войны.
Затем государственный инспектор заказника «Березовский» Олег Александрович Кабулов рассказал, что на территории нашего округа живут журавли-стерхи, занесенные в Красную книгу Югры, а также России. Сегодня эту птицу можно назвать символом Югры, она изображена на гербе столицы нашего региона.
Стерх – очень редкий вид журавлей, это высокая и стройная белая птица, которая гнездится только в двух местах на севере России, в Югре и на Ямале. На зиму стерх отправляется в Китай или Индию. В Индии этих птиц именуют белыми лилиями. Стерх- крупная птица с оглушительно громким голосом, высотой полтора метра и размахом крыльев около двух метров. Продолжительность жизни птицы составляет около 70 лет, правда, доживают до преклонного возраста только единицы.
Добавим, в культуре разных народов журавль олицетворяет положительное, даже святое начало, к примеру, народ ханты считает белого журавля птицей-божеством. Голос журавля напоминает звук музыкального инструмента. У коренных жителей Югры есть музыкальный инструмент, который в переводе на русский язык так и называется – журавль.
В завершении мероприятия ребята дружно вырезали из белой бумаги символ этого праздника - белых журавлей.
Марина Табун