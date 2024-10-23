Рентгенэндоваскулярные хирурги Нягани спасли пациентку с жизнеугрожающим инфарктом
Пациентка поступила с острым коронарным синдромом, с полным подъёмом сегмента СТ, если по-простому - инфаркт, с полным отёком лёгкого, нестабильной гемодинамикой и критическим поражением коронарных артерий. Уже во время операции женщина почувствовала значительное улучшение, начала самостоятельно дышать и даже отвечать на вопросы оперирующего врача.
Спасти жизнь помог новый ангиографический комплекс, стоимостью более 93 млн. рублей, установленный в Няганской окружной больнице в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». «Аппарат замечательный с прекрасным изображением. Монитор с разрешением 8k позволяет увидеть мельчайшие детали, что позволяет снизить дозовую нагрузку, ведь исследования в таком формате проводятся с меньшим количеством контрастного препарата и меньшей лучевой нагрузкой, - делится Павел Новиков, заведующий отделением рентгехирургических методов диагностики и лечения, - Теперь большинство сложных и высокотехнологичных операций будет проводиться на нём, и, как минимум, сможем немного «выдохнуть», не опасаться, что во время проведения плановой операции поступит экстренный пациент, а нам просто негде будет его оперировать».
Ангиографическая установка является универсальной моделью экспертного класса и успешно используется для диагностики и лечения различных, в том числе кардиологических, нейрохирургических и онкологических, заболеваний. Среди преимуществ - встроенные пакеты математической обработки изображений, которые значительно улучшают "картинку", что сокращает время операции.
Ежегодно в БУ «Няганская окружная больница» выполняют более 370 высокотехнологичных операций на сердце и его сосудах. За 2023 год и за 6 месяцев 2024 года в Няганской больнице рентгенохирурги оказали помощь 1810 пациентам, выполнено 2513 процедур, из них выполнили 1437 исследований и 1076 высокотехнологичных операций.
С поступлением в оперблок новой аппаратуры появились и новые возможности. Специалисты, развивая направление интервенционной радиологии, смогут существенно улучшить объем и качество оказываемой высококвалифицированной и высокотехнологичной помощи пациентам региона.