Борис Хохряков: «Встречи депутатов с главой региона имеют большое политическое и практическое значение»
Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие во встрече Губернатора автономного округа Руслана Кухарука с членами депутатской фракции «Единая Россия» в Думе региона.
Открывая встречу, он отметил: «От имени депутатского корпуса хочу выразить Вам благодарность за ту работу, которая была проведена Вами по формированию структуры Правительства и утверждению его персонального состава. Безусловно, это имеет существенное значение для нашего эффективного взаимодействия. Необходима небольшая системная отладка, и наша общая работа над законопроектной деятельностью выйдет на новый качественный уровень.
Кроме того, хочу отметить, что такие Ваши встречи с депутатскими фракциями – возможность прямого диалога по повестке дня предстоящего заседания, текущим вопросам и темам, влияющим на повседневную жизнь наших земляков. Эти встречи имеют большое политическое, практическое значение, и это уникальная возможность для нас, депутатов, раз в месяц обменяться мнениями, получить от Вас поручения, задачи, «сверив часы». Мы готовы к дальнейшей работе».
Также Борис Хохряков проинформировал Губернатора по решениям, принятым на заседаниях постоянных комитетов, касающимся вопросов, внесенных в проект повестки дня пленарного заседания Думы.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа