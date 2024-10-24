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Жители ХМАО могут отправлять моментальные переводы в Турцию Почтой России

24.10.2024

Для клиентов Почты России стало доступно новое направление денежных переводов – Турция. Переводы в эту страну Почта России проводит без комиссии.

Денежные средства можно перевести более чем из 30 000 отделений страны. Максимальная сумма разового денежного перевода составляет 300 000 руб. В Турции получатели смогут сразу же получить деньги в 124 точках.

 «Клиенты Почты России могут отправить денежные средства из наших отделений уже по 16 направлениям. Это выгодно и удобно, поскольку отделения находятся в шаговой доступности. Кроме того, переводы доступны и в обновлённом приложении Почты России»,  отметил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

Напомним, что клиенты компании могут перевести денежные средства ещё по 15 направлениям: в Грузию, Туркмению, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, а также в Сербию, Молдову, Южную Осетию, Абхазию, Кипр и Грецию.

 

24.10.2024

24.10.2024