Жители ХМАО могут отправлять моментальные переводы в Турцию Почтой России
Для клиентов Почты России стало доступно новое направление денежных переводов – Турция. Переводы в эту страну Почта России проводит без комиссии.
Денежные средства можно перевести более чем из 30 000 отделений страны. Максимальная сумма разового денежного перевода составляет 300 000 руб. В Турции получатели смогут сразу же получить деньги в 124 точках.
«Клиенты Почты России могут отправить денежные средства из наших отделений уже по 16 направлениям. Это выгодно и удобно, поскольку отделения находятся в шаговой доступности. Кроме того, переводы доступны и в обновлённом приложении Почты России», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.
Напомним, что клиенты компании могут перевести денежные средства ещё по 15 направлениям: в Грузию, Туркмению, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, а также в Сербию, Молдову, Южную Осетию, Абхазию, Кипр и Грецию.